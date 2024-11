Ilrestodelcarlino.it - "Più bambini nei nostri asili nido: aggiungeremo 15 nuovi posti"

(Ilrestodelcarlino.it - sabato 2 novembre 2024) Il ritardo al cantiere della scuola media ’Saffi’ non è l’unico. Anche i lavori in corso all’asilo’Mongolfiera’ (dettati in questo caso da una variante al progetto in corso d’opera) hanno costretto il Comune di Santarcangelo a rivedere i piani. E così i, anche per quest’anno scolastico, sono stati accolti negli spazi messi a disposizione dalla scuola privata ’Sacra famiglia’. Per glia Santarcangelo il problema maggiore è che gli attualinon bastano più. Quest’anno sono stati oltre 70 i bimbi (considerando anche le richieste pervenute per quelli residenti in comuni vicini) finiti in lista d’attesa, per la mancanza dineglicomunali. Per alcuni esclusi la soluzione è arrivata comunque, grazie aiin convenzione nelle strutture private (Pian dei giullari) e allo spazio bimbi ’Piccola rosa’.