Ilrestodelcarlino.it - Novi Sad, giovane accoltellato si salva rifugiandosi in una pizzeria

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

Modena, 2 novembre 2024- Ancora un episodio di violenza nell’area delSad dove unintorno alle 21 è stato, non è escluso a seguito di un tentativo di rapina (ma solo le indagini lo chiariranno). Il ferito non sarebbe in pericolo di vita, pare sia stato attinto da due fendenti: uno alla pancia ed uno alla schiena. L’aggressione da parte di altri due giovani sarebbe avvenuta dopo che gli stessi hanno chiesto alla vittima la consegna del telefono cellulare. Al rifiuto, le coltellate. A quel punto la vittima è riuscita a divincolarsi, mentre gli aggressori fuggivano,in una vicina, da dove i titolari hanno dato l’allarme facendo giungere sul posto 118 e forze dell’ordine. Poco lontano da dove è avvenuta l’aggressione nella primavera dello scorso anno unpakistano, di 16 anni, ha perso la vitanel corso di una rissa.