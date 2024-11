Metropolitanmagazine.it - MotoGP | In Malesia la Sprint Race è di Jorge Martin

Nelladiinconquista il successo e si avvicina al titolo iridato. Lo spagnolo, partito bene dalla seconda casella in griglia, brucia subito Bagnaia portandosi in testa alla gara, con Pecco che è costretto ad accodarsi per rincorrere. E l’italiano al terzo giro commette un grave errore scivolando in curva 9, andando ko e regalando punti importanti al pilota Prima Pramac. La combo che sembra mettere in cassaforte il primo titolo iridato diator che adesso ha 29 punti di vantaggio su Pecco con due GP e unaancora da disputare. Già domani nella gara lo spagnolo potrebbe vincere matematicamente il campionato facendo 9 punti in più del pilota italiano. Sedovesse vincere anche la gara lunga ine Bagnaia finisse terzo, infatti, lo spagnolo sarebbe campione2024.