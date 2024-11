Calciomercato.it - Milan, non solo Leao: c’è un altro bocciato, la Juve sfida la Premier

(Calciomercato.it - sabato 2 novembre 2024) Non c’èRafatra i sempre più probabili esclusi del match che opporrà ildi Paulo Fonseca al Monza di Alessandro Nesta Sono le ore di Rafae la sua nuova esclusione. Un’esclusione, contro il Monza, che chiaramente sta facendo discutere non poco., non: c’è un, lala(LaPresse) – Calciomercato.itPaulo Fonseca ha deciso, dunque, di andare avanti per la propria strada, preferendo Noah Okafor al numero dieci. Il portoghese ha ovviamente offuscato le altre possibili scelte dell’ex tecnico del Lille, che se confermate non sarebbero per nulla banali. Le attenzioni, in questo, si spostano in difesa, dove va verso un turno di riposo Emerson Royal, ma al suo posto è pronto a giocare Filippo Terracciano e non Davide Calabria. Un segnale più che chiaro di come l’avventura del capitano rossonero è sempre più al capolinea.