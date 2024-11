Anteprima24.it - Medici e personale sanitario in fuga dalla Campania: l’UdC prepara una commissione di studio

Tempo di lettura: 3 minutiDa un colloquio informale tra il Commissario delAntonio Verga e il presidente Aodi Foad dell’Associazionedi origine straniera in Italia (AMSI), è emerso che tra tutte le Regioni italiane il maggior saldo negativo di richiesta di trasferimenti fuori dall’Italia di, infermieri e fisioterapisti riguarda soprattutto la. Dal gennaio 2023 fino ad ottobre 2024, secondo i dati forniti dall’Associazionedi origine straniera in Italia (Amsi), sono 672 i professionisti che hanno già chiesto informazioni per trasferirsi all’estero. La maggior parte di loro, oltre il 95%, vorrebbe andare nel Golfo Persico, negli Emirati Arabi, in Arabia Saudita e Qatar.