Marionett Colla. Ona preziosa tradizion

(Ilgiorno.it - sabato 2 novembre 2024) e Fabio Wolf Incoeu parlomm de onamillenaria, che la nass in l’antiga Grecia e adess fa de Milan la cittaa pussé famosa per ospità el teater di. L’è quel che se dis “teatro di figura” e l’è no de scambià per quell di magattej: ia hinn manovraa cont i fil e sont a figura intera, on magattell l’è animaa cont i man e l’è a mezz bust. L’eccellenza de quest’art l’è semper stada de la famigliache giammò in del 1812 la cominciava la soa storia cont el fondator Giovanni. In ladel teater la famiglia l’è important anca per la trasmission del mestè (propi come nialter Duperdu). Un ramo de questa famiglia l’è incarnaa del Gianni che el se trasferiss a Milan in del 1949 e el Palazz Litta el diventa el sò teater.