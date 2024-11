Anteprima24.it - L’orrore della guerra a Gaza, irrompe nell’omelia dell’Arcivescovo esortando alla pace

Tempo di lettura: 2 minuti“Quando muoiono gli innocenti, è il Signore che continua a morire“. E’ stato questo il passaggio cruciale dell’Omeliadi Benevento mons. Felice Accrocca presso la Chiesa Madre del Cimitero per la Messa del 2 Novembre in cui si commemorano i Defunti. Mons. Accrocca sul sagratoChiesa ha richiamato le coscienze dei fedeli sul dramma terribile, nel corsoquale in un anno di battaglia tra israeliani e militanti di Hamas, nell’ambito del pluridecennale conflitto in Palestina, i morti sono ormai decine di migliaia, i feriti sono anch’essi molti migliaia, ed il restopopolazione palestinese vive per la gran parte senza avere un tetto sul capo avendo i bombardamenti e i combattimenti distrutto interi quartieri, con le loro Scuole ed Ospedali.