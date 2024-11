Ilgiorno.it - Il traghetto trasloca sei mesi. Il pontile diventa un cantiere: "Imbarchi solo a Cadenabbia"

(Ilgiorno.it - sabato 2 novembre 2024) Rimarrà chiuso per i prossimi seiildi Menaggio interessato da un intervento di manutenzione straordinaria che costringerà Navigazione Laghi a chiudere la struttura per i prossimi sei. "Si tratta di un intervento importante, che comporterà la chiusura al traffico fino ad aprile 2025, finanziato interamente da Regione Lombardia nell’ambito del Pnrr - spiega Pietro Marrapodi, gestore governativo di Navigazione Laghi - L’attuale struttura risale agli anni ‘50 e negli ultimi anni ha registrato un incremento del traffico veicolare fino a raggiungere un transito di oltre 43.000 veicoli nel 2023". Sono previsti interventi di consolidamento del fondale, l’adeguamento sismico della struttura, delle torri e della passerella, la sostituzione dei pali di appoggio e il rifacimento del meccanismo di sollevamento per consentire l’imbarco dei mezzi più pesanti.