Ilgiorno.it - Il machete come arma. Lite in strada, due feriti

(Ilgiorno.it - sabato 2 novembre 2024) CASALPUSTERLENGO (Lodi) Aggrediti due uomini di notte, spunta un’bianca "forse un". Ennesima aggressione a Casalpusterlengo. Questa volta è stata segnalata 10 minuti prima della mezzanotte tra giovedì e venerdì in viale Mantova, per, all’altezza del civico 56. Sono stati i residenti, attirati dalle urla, sentite nel pieno del sonno, ad allertare le forze dell’ordine. E sul posto si sono precipitati i carabinieri della compagnia di Codogno, con una pattuglia della stazione locale e rinforzi, per calmare gli animi e vederci chiaro. La Croce casalese ha dovuto soccorrere due persone di origini straniere. I due, entrambi nordafricani, sono R.T., di 48 anni, che accusava una contusione a un ginocchio e un trauma alla mano sinistra e A.E. di 33 anni, con lesioni da taglio alle mani e al volto.