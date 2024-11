Lanazione.it - I titoli d’essai. Da Paris Texas a Il raggio verde

Leggi tutto su Lanazione.it

(Lanazione.it - sabato 2 novembre 2024) Seconda settimana per Parthenope all’Eden (ore 16/18.30/21). Dall’ultimo festival di Cannes dove è stato accolto freddamente, ecco la decima regia di Paolo Sorrentino se si escludono le serie tv, regista verso il quale la critica si è sempre espressa con riverenza, spesso a sproposito. Verrebbe da dire: niente di nuovo sotto il cielo di Napoli, visto che Sorrentino continua a fare cinema con quella innegabile calligrafia che rende i suoi film affascinanti, almeno sul piano estetico. Ma stavolta il suo stile mostra dei limiti. La storia di Parthenope, una ragazza nata a Napoli nel 1950, appare stanca e ripetitiva, non supportata da un impianto drammaturgico/narrativo e mostra tutta la fragilità dell’operazione. Una bella scena non fa una storia, tante belle scene insieme non fanno un film, tantomeno un bel film. Che Sorrentino sia un grande regista oramai è palese.