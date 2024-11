Ho assunto un ergastolano E’ quel che sentivo La storia dirà se ho fatto bene o no

Leggi tutto su Dayitalianews.com

“Ci siamo incontrati una volta, abbiamouna chiacchierata, del suo passato poco so e poco mi interessa. Ho solo avvertito del suo arrivo gli altri dipendenti e mio cugino che non sapeva ancora niente. Lapoi se hoo no”, così Egidio Fiandino. E’ il titolare di un’azienda agricola piemontese che haun condannato all’ergastolo. “Hounma non sono matto come qualcuno mi ha detto. Anzi, posso dire di averuna cosa chedi dover fare e che mi fa stare meglio”, ha detto, all’Agi, Fiandino, che con il cugino gestisce l’azienda di Villafalletto, in provincia di Cuneo, risalente al ‘700 e fiore all’occhiello della produzione di burro con latte vaccino e formaggi a caglio vegetale, rarità nel panorama caseario del nostro Paese.