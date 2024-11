Femminicidio Aurora spunta il video girato giorni prima | l’ex fidanzato mandava baci alla 13enne La sorella | Non riusciva a liberarsene

Leggi tutto su Open.online

Qualche giornodella morte di, lacaduta da un balcone, il suo ex, il 15enne M.S., si aggirava nei dintorni di casa sua a Piacenza alle due e mezza di notte. Il ragazzo si trova ora nel carcere minorile con l’accusa di omicidio. La testimonianza proviene da undall’alto, dove si vede il giovane all’interno del cortile: ha il cappellino in testa, il telefono in una mano mentre con l’altra mandain direzione dell’abitazione. Le immagini sono state mostrate durante l’ultima puntata di Quarto grado. Sarebbe stata la stessaa girarlo con il suo smartphone, per poi inviarlo a un’amica con un messaggio: «Ha forzato anche stavolta». L’avvocata Lorenza Dordoni, che assiste la madre della ragazzina, lo includerà nella memoria che presenteràProcura per i minorenni che coordina le indagini.