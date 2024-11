Feedpress.me - Elezioni Usa, la mappa degli Stati da vincere per la Casa Bianca

Nella tortuosa strada del collegio elettorale, Kamala Harris parte avvantaggiata rispetto a Donald Trump ma ha meno combinazioni possibili per raggiungere la vittoria. I due candidati devono raggiungere la soglia magica di 270 elettori su 538 (ogni Stato ne assegna un numero proporzionato alla popolazione). Di questi, 93 si trovano in sette'battleground’, divisi in due gruppi: la Sun Belt