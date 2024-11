Liberoquotidiano.it - Ecco il giorno in cui Fonseca verrà esonerato: appeso a un filo, la data da segnare

Leggi tutto su Liberoquotidiano.it

(Liberoquotidiano.it - sabato 2 novembre 2024) Tic toc tic toc. Il tempo scorre ed è sempre meno quello rimasto a Pauloper tenersi il Milan. I l tecnico è a rischio esonero un mese sì e l'altro pure: i risultati sono altalenanti, alcune scelte molto impopolari e di conseguenza la fiducia nei suoi confronti sta scemando. Dopo la sconfitta con il Napoli c'è stato un confronto trae la dirigenza al completo: è probabile che Ibrahimovic e Furlani gli abbiano fatto capire che non ha più molte occasioni per invertire la rotta. In caso di disastri tra Monza e Cagliari- intervallate dalla sfida di Champions con il Real Madridpotrebbe essere costretto a fare i bagagli, anche perché poi c'è l'ultima pausa nazionali dell'anno, che è quindi la finestra ideale per cambiare allenatore.