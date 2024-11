Digita e Core Academy, al via l’anno accademico

Leggi tutto su Ildenaro.it

Si inaugura lunedì 4 novembre2024-2025 dellae della, i percorsi di alta formazione realizzati dall’Università Federico II in collaborazione con aziende e multinazionali italiane e internazionali. Presso il Polo Universitario di San Giovanni a Teduccio 72 studenti etrano in aula per cominciare i corsi formativi delle– Conversione and Resilience. Il primo appuntamento è alle 9.30 nell’Aulae vede protagonisti i 49 giovani talenti che hanno superato le selezioni alle prese con la trasformazionele e, in particolare, con l’intelligenza artificiale, tema portante del lavoro che mette in campo nell’ottava edizione lache nata dalla collaborazione tra l’Università degli Studi di Napoli Federico II e Deloitte, guidata dal professore Antonio Pescapè.