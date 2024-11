Agi.it - Diciannovenne ucciso in una lite nel Napoletano, fermato un minore

AGI - I carabinieri della Compagnia di Torre del Greco hanno eseguito un decreto di fermo emesso dalla procura per inni a carico di un 17enne, ritenuto gravemente indiziato dell'omicidio di Santo Romano e del tentato omicidio di un 19enne, commessi questa notte in piazza Raffaele Capasso, nel comune di San Sebastiano al Vesuvio. Il 17enne sarà portato nel centro di accoglienza dei Colli Aminei. A margine del fermo per omicidio e tentato omicidio, la procura per i minori svolgerà accertamenti in merito ad alcuni post pubblicati sui social subito dopo l'evento delittuoso. Nei post individuati sono state riconosciute condotte di esaltazione all'uso delle armi, commesse da altri giovani in corso di identificazione. Saranno poste in essere valutazioni anche in ordine alle responsabilità genitoriali.