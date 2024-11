Ilfattoquotidiano.it - Davanti all’invasione di pannelli solari e pale eoliche la Sardegna torna a parlare

di Ilaria Muggianu Scano Esattamente 55 anni fa la comunità di Orgosolo intera occupava pacificamente la pianura di Pratobello, destinata all’allevamento, per impedire che l’esercito la convertisse in poligono di tiro. Dopo tre giorni e tre notti di occupazione di uomini, donne, anziani e bambini, i militari smantellarono il poligono temporaneo e ciò che restò fu l’arte del murales. La comunità festeggia le nozze di smeraldo con l’evento storico soffermandosiall’opera celebrativa Vuoto, dello street artist Manu Invisible che immortala in una sorta di Guernica di Picasso l’epopea di un intero popolo, che oggi, nell’orgoglio della propria lingua matria e sono il segno de su lizu, simbolo di Orgosolo, percepisce l’ennesima invasione dell’isola, un impatto ambientale devastante che cambierà il profilo dell’isola così come lo conosciamo oggi.