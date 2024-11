Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Pedersen fissa l'obiettivo per il 2025: "Tutto sulla Parigi-Roubaix"

Roma, 2 novembre 2024 - Se si parla poco di Madsè solo perché nelattuale la posta piena spesso se la prendono i cosiddetti fuoriclasse. Eppure, anche il danese avrebbe tutte le credenziali per entrare in questo novero grazie a una varietà di qualità poco comune. Velocista atipico con spiccate doti nelle Classiche, non a caso il campione iridato del 2019 ha giàto il proprioper il. I dettagli Tramite un post affidato ai propri canali social, il corridore della Lidl-Trek ha lanciato un vero e proprio grido di battaglia. "ciò che faccio è guidato da un unico scopo: domenica 13 aprile".