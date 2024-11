Tpi.it - Bruno Bottai: l’eloquenza del silenzio

(Tpi.it - sabato 2 novembre 2024) Esattamente 10 anni fa, il 2 novembre 2014, moriva, l’ultimo gigante della diplomazia italiana del XX secolo. Con la sua scomparsa si è chiusa, in modo probabilmente irreversibile, un’epoca nella quale il peso del ruolo d’Ambasciatore d’Italia era non solo qualitativamente rilevante ma, in alcuni casi, imprescindibile. Figlio terzogenito di Giuseppe, ministro prima delle Corporazioni e, successivamente dell’Educazione Nazionale, noto soprattutto come firmatario insieme a Galeazzo Ciano eGrandi dell’ordine del giorno che portò alla caduta di Benito Mussolini,nacque a Roma il 30 luglio 1930.