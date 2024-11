Ilrestodelcarlino.it - Bimba di 1 anno in pericolo di vita, volo militare da Ancona fino a Roma

(Ilrestodelcarlino.it - sabato 2 novembre 2024), 2 novembre 2024 – Bambina anconetana di uncon una gravissima patologia trasferita d’urgenza nella notte dal Salesi al Bambino Gesù di. Una macchina organizzati impressionante che ha coinvolto quattro città, coordinata dalla prefettura dorica, si è messa in moto e l’operazione si è conclusa con successo alle prime luci dell’alba di ieri. È infatti terminato poco dopo le 6, con l’atterraggio sullo scalodi Ciampino, il trasporto sanitario di urgenza dadi una bambina di unin imminentedi, effettuato con un C-130J della 46esima Brigata Aerea dell’Aeronautica. A renderlo noto, ieri in mattinata, è stata l’Aeronauticae a seguire la prefettura di, coordinata per questo intervento dalla viceprefetto Simona Calcagnini. A richiedere il trasporto aereo d’urgenza è stata appunto la nostra prefettura.