Inter-news.it - Al Milan basta un gol contro il Monza: una rete annullata a Dany Mota!

Leggi tutto su Inter-news.it

Ilha sconfitto ilcon il punteggio di 1-0. Decisivo il gol di Tijjani Reijnders. Un gol annullato anel primo tempo. VITTORIA ROSSONERA – Ilaffronta ilcon l’obiettivo di rifarsi dopo la sconfitta nella gara casalinga con il Napoli per 0-2. Il primo tempo si presenta bloccato, con i rossoneri che provano a rendersi pericolosi ma devono fronteggiare una squadra ben organizzata e solida dal punto di vista difensivo. Sono i brianzoli ad andare in vantaggio, all’8?, grazie al rimbalzo vincente diche si insacca alle spalle di Mike Maignan. Il direttore di gara Ermanno Feliciani lo annulla in maniera immediata a causa di un fallo precedente di Warren Bondo ai danni di Theo Hernandez. La squadra meneghina ne approfitta per riassestarsi, ricompattandosi e individuando la strategia più adeguata per trovare ladell’1-0.