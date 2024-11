Ilfattoquotidiano.it - Adolfo ‘Dodo’ Sormani, il Cicerone italiano nel calcio delle Far Oer: “I vivai sono il male. Qui i bambini sviluppano la tecnica divertendosi”

Stanco di un, quellosoprattutto, in cui non si riconosce più, l’allenatoreDodoa inizio anno si è trasferito nelle Isole Far Oer, dove sabato 2 novembre sulla panchina di HB Tórshavn, la più titolata squadra dell’arcipelago, si giocherà in un derby capitolino la coppa nazionale. Da quando è alla guida dell’HB ha già vinto la supercoppa. In campionato, che si è appena concluso, è arrivato terzo. Lo “scudetto” è stato vinto dalla sorpresa Víkingur Gøta, formazione che da anni lavora bene nel settore giovanile, secondo posto per KÍ Klaksvík, club che frequenta l’Europa da alcune stagioni., figlio dell’oriundo Angelo, ha allenato nelle giovanili di Juventus e Napoli, ha lavorato al Südtirol, in Albania, in Danimarca e ha fatto il vice a Zola nel Watford.