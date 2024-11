Quotidiano.net - X Factor 2024, eliminato e cosa è successo giovedì 31 ottobre

Xperde un altro pezzo importante. Dopo l'eliminazione nella prima puntata dei Live dei Dimensione Brama, band della squadra di Paola Iezzi che ha creato numerose e accese discussioni fra i giudici, un altro artista ha lasciato il talent show musicale. La squadra di Jake La Furia Nella seconda puntata dei Live di X– il programma va in onda ognisu Sky Uno e Now dalle 21.15 e ogni martedì alla stessa ora su Tv8 in chiaro - èdi tutto. Ospite della serata è stata Gaia, che ha proposto i suoi due ultimi successi: 'Dea saffica' e 'Sesso e Samba'. "Non mi sento di dare consigli ai concorrenti, sono anch'io agli inizi. Dico solo di raccontarsi con verità" ha affermato Gaia.