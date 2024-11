Wta Finals Riyadh 2024 il look delle giocatrici per il photoshoot ufficiale FOTO

Leggi tutto su Sportface.it

(Di venerdì 1 novembre 2024) Dopo il sorteggio e prima dell’iniziodegli incontri, uno degli appuntamenti più attesiWTAresta senza dubbio quello del. Le ottoche prenderanno parte al torneo di, in partenza sabato 2 novembre dalle 13:30 italiane, elegantissime nei loro abiti lunghi, in posa davanti aigrafi. Il serviziografico è stato condotto dal famosografo newyorkese Jingyu Lin, i cui lavori sono stati pubblicati anche in prestigiose riviste quali The New York Times, Variety, Teen Vogue e The Wall Street Journal. Al centro l’ambito Billie Jean King Trophy per la campionessa del torneo di singolare. Impegno duplice, poi, per Jasmine Paolini, che ha dovuto presenziare anche alriservato alledel torneo di doppio insieme a Sara Errani.