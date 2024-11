Vivianne Miedema ha avuto un buon inizio al Manchester City dopo essersi trasferita al club a parametro zero dall’Arsenal la scorsa estate. L’attaccante ha segnato nella partita di apertura della Super League femminile contro la sua ex squadra nell’Arsenal. È stata anche un elemento cruciale nella straordinaria vittoria per 2-0 del club nella fase a gironi contro il Barcellona, ??campione in carica della Women’s Champions League, a ottobre. Vivianne Miedema: l’attaccante è infortunato? Vivianne Miedema è una delle migliori giocatrici di tutti i tempi (Credito immagine: Richard Pelham – The FA/The FA tramite Getty Images)Quella partita del Barça è stata l’ultima volta che Miedema ha giocato con il City e il club ha confermato il motivo delle sue recenti assenze a fine ottobre. Justcalcio.com - Vivianne Miedema: Perché non gioca per il City? Leggi tutto su Justcalcio.com ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Justcalcio.com: Abbiamo tradotto per voi questo articolo:ha avuto un buon inizio al Manchesterdopo essersi trasferita al club a parametro zero dall’Arsenal la scorsa estate. L’attaccante ha segnato nella partita di apertura della Super League femminile contro la sua ex squadra nell’Arsenal. È stata anche un elemento cruciale nella straordinaria vittoria per 2-0 del club nella fase a gironi contro il Barcellona, ??campione in carica della Women’s Champions League, a ottobre.: l’attaccante è infortunato?è una delle miglioritrici di tutti i tempi (Credito immagine: Richard Pelham – The FA/The FA tramite Getty Images)Quella partita del Barça è stata l’ultima volta chehato con ile il club ha confermato il motivo delle sue recenti assenze a fine ottobre.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:operata al ginocchio; Arsenal-Manchester City,tra passato e presente; Nazionale Femminile, uno scoglio difficile da superare per le Azzurre di Soncin: a Cosenza si gioca Italia-Olanda;lascia l’Arsenal; 100 calciatrici scrivono alla Fifa: “Stop ad accordi con Arabia Saudita”; Blow for Manchester City ashas surgery on left knee; Approfondisci 🔍

Perché non possiamo non dirci degasperiani

(ilmessaggero.it)

Un partito laico di ispirazione cristiana perché, come dichiarato dallo statista ... ma al centro della sua azione politica non può che esserci la persona umana: “Quando la concezione ...

Perché non è il solito scontro sui migranti

(corriere.it)

non convalidando il fermo dei primi 12 migranti trattenuti nel centro allestito dall’Italia in Albania, ha demolito uno dei pilastri della politica migratoria del governo. Perché c’è da ...

Pillon attacca e femministe perché non sostengono Sangiuliano

(gayburg.com)

Ovviamente non ci parla dei morti del naufragio a largo di Roccella Jonica, o di come il governo abbia soarso le loro salme per mezza regione in modo che non potessero essere scattate fotografie alle ...

Perché non ha senso accanirsi contro "Avetrana - Qui non è Hollywood"

(today.it)

Per la serie Disney+, invece, non è stato lo stesso. Ma perché tutto questo astio verso "Avetrana - Qui non è Hollywood"? A questo prodotto non è stato perdonato nulla, ancora prima che potesse essere ...