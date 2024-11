Vip in prima linea: Jennifer Lopez e LeBron James sostengono Kamala Harris - Jennifer Lopez ha recentemente preso una posizione chiara e decisa nel panorama politico statunitense, salendo sul palco con la vicepresidente Kamala Harris durante un comizio a Las Vegas. Questo evento si è svolto in un contesto di crescente tensione politica, in particolare dopo che un comico ospite di Donald Trump aveva deriso Porto Rico, definendolo "un mucchio di spazzatura galleggiante". La risposta di Lopez è stata forte e appassionata, mirata a mobilitare le donne e i latinoamericani per le imminenti elezioni.Messaggio di empowermentDurante il suo intervento, Lopez ha esortato il pubblico a rispondere "presente" per sostenere Harris nella sua corsa contro Trump. Ha sottolineato l'importanza del potere delle donne e della comunità latina, affermando che "insieme facciamo la differenza in queste elezioni". Ilfogliettone.it - Vip in prima linea: Jennifer Lopez e LeBron James sostengono Kamala Harris Leggi tutto su Ilfogliettone.it (Ilfogliettone.it - venerdì 1 novembre 2024)ha recentemente preso una posizione chiara e decisa nel panorama politico statunitense, salendo sul palco con la vicepresidentedurante un comizio a Las Vegas. Questo evento si è svolto in un contesto di crescente tensione politica, in particolare dopo che un comico ospite di Donald Trump aveva deriso Porto Rico, definendolo "un mucchio di spazzatura galleggiante". La risposta diè stata forte e appassionata, mirata a mobilitare le donne e i latinoamericani per le imminenti elezioni.Messaggio di empowermentDurante il suo intervento,ha esortato il pubblico a rispondere "presente" per sostenerenella sua corsa contro Trump. Ha sottoto l'importanza del potere delle donne e della comunità latina, affermando che "insieme facciamo la differenza in queste elezioni".

