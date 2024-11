Villa La Quiete, a Treia, sarà riparata dai danni prodotti dal terremoto del 2016, migliorata sismicamente e restaurata grazie a un importo di 6,1 milioni di euro". A dare l’annuncio ieri è stato il commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli. Il progetto è stato approvato dalla Conferenza regionale. "Per il completo riutilizzo del bene vengono inseriti nuovi spazi pubblici destinati a biblioteca, archivio, sala conferenze, spazi espositivi e spazi a disposizione della collettività" ha aggiunto. Villa La Quiete (chiamat anche Villa Spada), uno dei capolavori artistici del grande architetto Giuseppe Valadier, è da sempre uno dei tesori più amati dai treiesi e non solo. "Si è ipotizzato un uso flessibile della Villa – spiega la struttura commissariale – in modo che le differenti porzioni possano essere utilizzate anche in momenti differenti e in modo autonomo. Ilrestodelcarlino.it - Villa La Quiete sarà ristrutturata. Stanziati sei milioni di euro Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilrestodelcarlino.it: "La, a Treia,riparata dai danni prodotti dal terremoto del 2016, migliorata sismicamente e restaurata grazie a un importo di 6,1di". A dare l’annuncio ieri è stato il commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli. Il progetto è stato approvato dalla Conferenza regionale. "Per il completo riutilizzo del bene vengono inseriti nuovi spazi pubblici destinati a biblioteca, archivio, sala conferenze, spazi espositivi e spazi a disposizione della collettività" ha aggiunto.La(chiamat ancheSpada), uno dei capolavori artistici del grande architetto Giuseppe Valadier, è da sempre uno dei tesori più amati dai treiesi e non solo. "Si è ipotizzato un uso flessibile della– spiega la struttura commissariale – in modo che le differenti porzioni possano essere utilizzate anche in momenti differenti e in modo autonomo.

Treia, restyling di Villa La Quiete: un progetto da 6,1 milioni

TREIA Treia, la Conferenza dà l’ok alla riparazione di Villa La Quiete: progetto da 6,1 milioni. «Grazie all’ordinanza commissariale numero 137, il pregevolissimo ...

Treia, Villa La Quiete di Valadier tornerà a splendere: stanziati fondi per più di sei milioni

TREIA - Villa La Quiete di Valadier tornerà a splendere: stanziati fondi per più di sei milioni dalla struttura commisssariale per la Ricostruzione. In progetto lavori che, oltre ...

"La Quiete", a San Cresci

Cresci è ancora possibile vedere importanti testimonianze della plurisecolare presenza dei Gondi (ai quali appartenevano anche numerose proprietà fondiarie), su alcune delle quali forse non sarà ...

Capolavori a Villa La Quiete: Botticelli e Ridolfo del Ghirlandaio in mostra

"L'apertura dell'esposizione temporanea – ha affermato la vicepresidente Monica Barni - rappresenta il primo passo per la valorizzazione e la fruizione del complesso di Villa La Quiete ...