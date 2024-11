Victoria Cabello in sala operatoria scherza: «Il mio anestesista si chiama Gesù» (Di venerdì 1 novembre 2024) Poco prima di un piccolo intervento per una vena intasata Victoria Cabello ha pubblicato un video facendo ironia sul cognome del medico Vanityfair.it - Victoria Cabello in sala operatoria scherza: «Il mio anestesista si chiama Gesù» Leggi tutto su Vanityfair.it (Di venerdì 1 novembre 2024) Poco prima di un piccolo intervento per una vena intasataha pubblicato un video facendo ironia sul cognome del medico

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, il video poco prima di entrare incon l'anestesista Gesù: "Mi rianima";operata, la scoperta durante l'intervento: «Non ci posso credere, l'anestesista si chiama Ges;ricoverata per un intervento, la battuta dall’ospedale: “L'anestesista si chiama Gesù”;in ospedale per un intervento chirurgico: l’ironia della conduttrice sui social;, il video poco prima di entrare incon l'anestesista Gesù: Mi rianima;in ospedale ma non perde l’ironia | Il mio anestesista si chiama Gesù; Approfondisci 🔍

Victoria Cabello operata, la scoperta durante l'intervento: «Non ci posso credere, l'anestesista si chiama Gesù»

(msn.com)

Victoria Cabello non perde la sua vena ironica neppure in ospedale. Nelle scorse ore la conduttrice di "Viaggi pazzeschi" si è sottoposta a un intervento chirurgico al viso per risolvere un problema a ...

Victoria Cabello ricoverata per un intervento, la battuta dall’ospedale: “L’anestesista si chiama Gesù”

(msn.com)

Victoria Cabello è stata ricoverata in ospedale per sottoporsi a un intervento chirurgico. Nonostante la situazione delicata, la conduttrice non perde la consueta verve e ai follower fa notare: “Il ...

Victoria Cabello, il video poco prima di entrare in sala operatoria con l'anestesista Gesù: "Mi rianima"

(today.it)

Ironica, scarcastica e soprattutto simpatica. Non è facile esserlo poco prima di sottoporsi a un'operazione però la conduttrice televisiva ancora una volta sa sorprendere ...

Victoria Cabello på sjukhus för operation: programledarens ironi på sociala medier

(notizie.it)

Nelle scorse ore, Victoria Cabello si è sottoposta a un intervento chirurgico al viso per risolvere un problema alla mandibola. Le sue parole sui social ...