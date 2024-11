Viaggio della Memoria e il Viaggio del Ricordo | appuntamento nel 2025 per 122 studenti pontini

Viaggio della Memoria e del Viaggio del Ricordo anche per quest’anno. Saranno coinvolti 122 studenti e 24 docenti delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado degli istituti comprensivi di Latina. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di sensibilizzare i ragazzi sull’Olocausto e sulle Foibe, per mantenere vivo il Ricordo e la consapevolezza storica nelle nuove generazioni. Il Ricordo Come Strumento di Educazione «L’esperienza dello scorso anno è stata indimenticabile – racconta l’assessore Chiarato – Dopo il Viaggio della Memoria e il Viaggio del Ricordo abbiamo ospitato in aula consiliare gli studenti per ringraziarli di aver compreso l’importanza di questa esperienza. Leggi tutto su Dayitalianews.com ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Dayitalianews.com: Gli assessori alle Politiche Giovanili Andrea Chiarato e all’Istruzione Francesca Tesone hanno confermato l’organizzazione dele deldelanche per quest’anno. Saranno coinvolti 122e 24 docenti delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado degli istituti comprensivi di Latina. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di sensibilizzare i ragazzi sull’Olocausto e sulle Foibe, per mantenere vivo ile la consapevolezza storica nelle nuove generazioni. IlCome Strumento di Educazione «L’esperienza dello scorso anno è stata indimenticabile – racconta l’assessore Chiarato – Dopo ile ildelabbiamo ospitato in aula consiliare gliper ringraziarli di aver compreso l’importanza di questa esperienza.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Latina /dellae del, anche nel 2025 partiranno 122 studenti per non dimenticare; “della” e “del”: partono 50 studenti e 9 docenti; Sito Istituzionale |del2024, tutte le informazioni per aderire; Gli studenti raccontano ildella: "Ilè una risorsa civica"; Ferroviaria: il “Treno del” unper non dimenticare; In aula consiliare i ragazzi deldel

Latina / Viaggio della Memoria e del Ricordo, anche nel 2025 partiranno 122 studenti per non dimenticare

(temporeale.info)

LATINA – L’assessore alle Politiche giovanili Andrea Chiarato e l’assessore all’Istruzione Francesca Tesone intendono organizzare, anche per quest’anno, il Viaggio della Memoria e il Viaggio del Ricor ...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in viaggio di nozze, prime foto e dettagli esclusivi

(assodigitale.it)

Dove sono Cecilia e Ignazio: la meta del viaggio di nozzeCecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno finalmente intrapreso il loro tanto atteso viaggio di ...

Ottantesimo della Liberazione. Viaggio nella memoria della guerra

(msn.com)

Il rifugio antiaereo scavato nel colle della Rocca e recentemente ristrutturato dall’amministrazione comunale sarà il perno delle celebrazioni dell’ottantesimo anniversario della Liberazione di Cesena ...

Un viaggio tra ricordi ed emozioni

(polesine24.it)

Momenti di grande emozione lo scorso fine settimana per le celebrazioni del ricordo dell’equipaggio del bombardiere americano “Jenny Ann”, atterrato nel Delta del Po, nello scanno "Canarin", il 20 ...