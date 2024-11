Vasco Rossi fa arrabbiare il governo. Il post per ricordare il padre: «Non ci crederai ma sono tornati». Mollicone: «Sillogismo falso» - Vasco Rossi non molla. Nelle sue stories pubblica i tanti messaggi di sostegno che ha ricevuto e un editoriale di oggi su La Stampa in cui si cita del suo “caso”. «Sarà libero Vasco Rossi di ricordare suo padre senza che qualcuno del governo dica “eh però”? Pare di no». Ma qual è la colpa di Vasco? Aver ricordato suo padre, orgoglioso antifascista e antinazista, nel giorno dell’anniversario della sua morte, facendo irritare il governo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vasco Rossi (@VascoRossi) Ma partiamo dall’inizio. Il papà del rocker è Giovanni Carlo, detto Carlino, morto nel 1979, di mestiere camionista. Durante la seconda guerra mondiale, precisamente dopo l’8 settembre 1943, fu fatto prigioniero dai tedeschi all’Isola d’Elba e portato in Germania, a Dortmund, in un campo di lavori forzati. Leggi tutto su Open.online (Open.online - venerdì 1 novembre 2024)non molla. Nelle sue stories pubblica i tanti messaggi di sostegno che ha ricevuto e un editoriale di oggi su La Stampa in cui si cita del suo “caso”. «Sarà liberodisuosenza che qualcuno deldica “eh però”? Pare di no». Ma qual è la colpa di? Aver ricordato suo, orgoglioso antifascista e antinazista, nel giorno dell’anniversario della sua morte, facendo irritare il. Visualizza questosu Instagram Uncondiviso da(@) Ma partiamo dall’inizio. Il papà del rocker è Giovanni Carlo, detto Carlino, morto nel 1979, di mestiere camionista. Durante la seconda guerra mondiale, precisamente dopo l’8 settembre 1943, fu fatto prigioniero dai tedeschi all’Isola d’Elba e portato in Germania, a Dortmund, in un campo di lavori forzati.

