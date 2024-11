Usa 2024, Kamala Harris in Nevada: “Vinceremo” (Di venerdì 1 novembre 2024) Kamala Harris è molto sicura di ciò che decreterà l’urna il prossimo cinque novembre: “Vinceremo queste elezioni“, ha dichiarato la candidata democratica durante un comizio a Las Vegas dove al suo fianco è intervenuta anche la popstar Jennifer Lopez. “Abbiamo bisogno che votiate in Nevada, perché mancano solo cinque giorni a una delle elezioni più importanti della nostra vita. E abbiamo del lavoro da fare”, ha continuato la vicepresidente secondo cui queste elezioni rappresentano “l’opportunità di voltare pagina rispetto a un decennio in cui Donald Trump ha cercato di tenerci divisi e spaventati”. Lapresse.it - Usa 2024, Kamala Harris in Nevada: “Vinceremo” Leggi tutto su Lapresse.it (Di venerdì 1 novembre 2024)è molto sicura di ciò che decreterà l’urna il prossimo cinque novembre: “queste elezioni“, ha dichiarato la candidata democratica durante un comizio a Las Vegas dove al suo fianco è intervenuta anche la popstar Jennifer Lopez. “Abbiamo bisogno che votiate in, perché mancano solo cinque giorni a una delle elezioni più importanti della nostra vita. E abbiamo del lavoro da fare”, ha continuato la vicepresidente secondo cui queste elezioni rappresentano “l’opportunità di voltare pagina rispetto a un decennio in cui Donald Trump ha cercato di tenerci divisi e spaventati”.

