Tragico incidente a Conegliano: muore una bambina di sette mesi per soffocamento - Facebook WhatsApp Twitter Un triste episodio ha colpito la comunità di Conegliano, in provincia di Treviso, dove una bambina di soli sette mesi ha perso la vita a causa di un soffocamento. L’incidente, avvenuto ieri, ha suscitato dolore e tristezza tra i residenti e ha riportato l’attenzione sulla sicurezza infantile e sui potenziali pericoli domestici. I momenti drammatici della tragedia La fatalità si è consumata nella giornata di ieri, quando i genitori della neonata hanno avvertito segni di soffocamento mentre stavano tentando di alimentarla. Notando le difficoltà respiratorie della piccola, subito hanno cercato aiuto dal farmacista del loro quartiere a Vazzola, un gesto che riflette la loro ansia e il desiderio di intervenire tempestivamente. La situazione è rapidamente degenerata, costringendo il farmacista a contattare i servizi di emergenza, il 118. Gaeta.it - Tragico incidente a Conegliano: muore una bambina di sette mesi per soffocamento Leggi tutto su Gaeta.it (Gaeta.it - venerdì 1 novembre 2024)- Facebook WhatsApp Twitter Un triste episodio ha colpito la comunità di, in provincia di Treviso, dove unadi soliha perso la vita a causa di un. L’, avvenuto ieri, ha suscitato dolore e tristezza tra i residenti e ha riportato l’attenzione sulla sicurezza infantile e sui potenziali pericoli domestici. I momenti drammatici della tragedia La fatalità si è consumata nella giornata di ieri, quando i genitori della neonata hanno avvertito segni dimentre stavano tentando di alimentarla. Notando le difficoltà respiratorie della piccola, subito hanno cercato aiuto dal farmacista del loro quartiere a Vazzola, un gesto che riflette la loro ansia e il desiderio di intervenire tempestivamente. La situazione è rapidamente degenerata, costringendo il farmacista a contattare i servizi di emergenza, il 118.

