Tragedia a Busca | agricoltore ritrovato senza vita in una tinozza di vino

Busca, paesino situato nella provincia di Cuneo. Un agricoltore di 67 anni, Valerio Gazzera, è stato trovato senza vita nella sua abitazione, all'interno di una tinozza di vino. La vicenda, accaduta nelle ultime ore, solleva interrogativi e preoccupazioni, con le autorità locali già al lavoro per chiarire la situazione. Le circostanze della scoperta La morte di Valerio Gazzera è stata scoperta al pomeriggio di oggi, ma le forze dell'ordine ipotizzano che la Tragedia possa essersi consumata già nella giornata precedente. I primi accertamenti effettuati dai carabinieri hanno rivelato che l'uomo potrebbe essere stato vittima di un'intossicazione causata dalle esalazioni del mosto, prodotto normalmente durante il processo di vinificazione.

Un agricoltore di 67 anni, Valerio Gazzera, è stato ritrovato senza vita all'interno di una tinozza di vino nella sua abitazione di Busca, in provincia di Cuneo.

Valerio Gazzera abitava da solo nella frazione Attissano di Busca; è stato trovato nel pomeriggio di giovedì. Il decesso sembra avvenuto 24 ore prima