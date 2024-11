Gaeta.it - Roseto degli Abruzzi: un nuovo sportello per giovani imprenditori e orientamento professionale

(Gaeta.it - venerdì 1 novembre 2024)- Facebook WhatsApp Twittersi appresta a diventare un punto di riferimento per igrazie alla creazione di unodi consulenza e. Questa iniziativa dell’Amministrazione Comunale, promossa dall’Assessorato al Sociale, mira a unire il mondo della formazione a quello del lavoro. La Biblioteca Comunale si trasforma così in un hub d’innovazione e supporto, offrendo ai ragazzi opportunitĂ concrete di sviluppo personale e. Un progetto ambizioso per la microalitĂ Lo, frutto del progetto “ADSU Pro TER“, è stato sviluppato grazie alla sinergia tra l’ADSU di Teramo e l’UniversitĂStudi di Teramo, ricevendo finanziamenti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Next Generation EU.è stata selezionata come uno dei tre hub provinciali per sostenere la microalitĂle.