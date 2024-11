Quifinanza.it - Riforma Figc, Serie A allo scontro con Gravina: ricorso pronto, ipotesi denuncia su statuto

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Quifinanza.it: Dopo mesi di giochi politici sulladella Federcalcio, laA arriva infine al muro contro muro con Gabriele. Di fronte alla proposta di modifica dellopresentata dal presidente della, i presidenti del massimo campionato hanno deciso ad ampia maggioranza di depositare un testo alternativo al nuovo regolamento federale che dovrà essere discusso e votato nell’Assemblea in programma il 4 novembre. Appuntamento contro il quale la Lega guidata da Lorenzo Casini avrebbeilcome atto di difesa tecnica e cautelativa. La mossa dellaA LaA ha infatti annunciato che farà appello al tribunalecontro la legittimità dell’Assemblea federale, in quanto potrebbe svolgersi con i pesi elettorali previsti dalle nuove regole indigeste ai presidenti, in forza di una norma transitoria dellodella Federcalcio.