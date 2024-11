container. E’ una situazione esasperante, che per certi aspetti reputo scandalosa". Non usa mezzi termini Daniele Taroni, 70 anni, imprenditore agricolo e ambulante ortofrutticolo che risiede a Chiesanuova di Voltana. A 15 mesi dal pauroso tornado che flagellò una striscia di territorio compresa tra Voltana e Savarna, passando per Chiesanuova, Taglio Corelli e parte di Alfonsine, se si esclude qualche giorno in cui è stato ospite a casa di amici, di fatto vive, assieme alla moglie Maria, in un modulo abitativo. Ilrestodelcarlino.it - "Quindici mesi in un container, adesso basta" Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilrestodelcarlino.it: "Da quel terribile pomeriggio del 22 luglio dell’anno scorso, quando la furia del vento si accanì anche sulla mia abitazione facendo volare via il tetto e provocando sia il crollo di un solaio che di diverse pareti, mi ritrovo ancora a vivere in un. E’ una situazione esasperante, che per certi aspetti reputo scandalosa". Non usa mezzi termini Daniele Taroni, 70 anni, imprenditore agricolo e ambulante ortofrutticolo che risiede a Chiesanuova di Voltana. A 15dal pauroso tornado che flagellò una striscia di territorio compresa tra Voltana e Savarna, passando per Chiesanuova, Taglio Corelli e parte di Alfonsine, se si esclude qualche giorno in cui è stato ospite a casa di amici, di fatto vive, assieme alla moglie Maria, in un modulo abitativo.

