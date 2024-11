Sport.quotidiano.net - Qui Grottazzolina. Yuasa, sale la febbre per i campioni d’Europa

Si avvicina la sfida casalinga di domenica al PalaSavelli (ore 18) dellaBatterycontro idell'Itas Trentino. Una sfida difficilissima guardando la classifica, i valori in campo e anche la struttura di una società che da moltissimi anni non solo è ai vertici in Italia ma anche in Europa, e non solo. Per l'Itas Trentino è stata una settimana classica di lavoro iniziata fin da martedì con lavoro pomeridiano di un paio d'ore, seguito d un lavoro fisico di recupero. In gruppo il tecnico Fabio Soli deve fare a meno solo del centrale rumeno Bela Bartha, sostituito in gruppo dal baby Sandu con il lavoro settimanale che non si è affatto discostato da quello delle settimane precedenti. Mercoledì con doppia seduta mattino e pomeriggio con pesi al mattino e tecnica al pomeriggio.