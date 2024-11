Qualità sempre più alta. E conquista di nuovi mercati, in tutto il mondo. Obiettivi importanti e ambiziosi ai quali sta puntando Ovyé, un’azienda di famiglia giunta alla quarta generazione in cento anni di storia. Iniziata a Piumazzo, località in provincia di Modena con Giovanni Lucchi, il bisnonno, che fa il primo paio di scarpe e scommette su questa categoria di prodotto che poi porterà avanti trasferendosi a Bologna il figlio Renzo Lucchi, che avvia un primo laboratorio per per la vendita su larga scala e anche di altri marchi. A lui succedono la figlia Cristina Lucchi con il marito Rino Caruso che fanno l’azienda grande com’è oggi. Quotidiano.net - Qualità Ovyé. Le calzature. Made in Italy oltre i confini Leggi tutto su Quotidiano.net ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Quotidiano.net:sempre più alta. E conquista di nuovi mercati, in tutto il mondo. Obiettivi importanti e ambiziosi ai quali sta puntando, un’azienda di famiglia giunta alla quarta generazione in cento anni di storia. Iniziata a Piumazzo, località in provincia di Modena con Giovanni Lucchi, il bisnonno, che fa il primo paio di scarpe e scommette su questa categoria di prodotto che poi porterà avanti trasferendosi a Bologna il figlio Renzo Lucchi, che avvia un primo laboratorio per per la vendita su larga scala e anche di altri marchi. A lui succedono la figlia Cristina Lucchi con il marito Rino Caruso che fanno l’azienda grande com’è oggi.

Qualità Ovyé. Le calzature. Made in Italy oltre i confini

L'azienda di calzature Ovyé, con una storia di successo e qualità Made in Italy, si prepara a conquistare nuovi mercati e ad ampliare la propria offerta con accessori fashion.

