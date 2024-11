Probabili formazioni Torino-Fiorentina: undicesima giornata Serie A 2024/2025 - Le Probabili formazioni di Torino-Fiorentina, match dell’undicesima giornata di Serie A 2024/2025. La partita è in programma alle 15:00 di domenica 3 novembre nella cornice dello stadio Olimpico Grande Torino. La squadra granata deve reagire dopo un momento difficile. La sconfitta di Roma ha riaperto una crisi che vede quattro sconfitte nelle ultime cinque gare. La Fiorentina invece vola: ha vinto le ultime quattro partite, segnando in totale quattordici gol. Raffaele Palladino ora vuole vedere altri segnali incoraggianti. Sportface.it vi offrirà gli aggiornamenti sulle possibili scelte dei due allenatori, Vanoli e Palladino. Torino – Sanabria e Adams in attacco, ma Njie scalpita. Ricci a centrocampo è intoccabile. Linetty insidiato da Gineitis dopo l’errore con la Roma. Fiorentina – Kean c’è. Richardson cerca posto a centrocampo. Colpani e Beltran dal 1?. Leggi tutto su Sportface.it (Sportface.it - venerdì 1 novembre 2024)- Ledi, match dell’di. La partita è in programma alle 15:00 di domenica 3 novembre nella cornice dello stadio Olimpico Grande. La squadra granata deve reagire dopo un momento difficile. La sconfitta di Roma ha riaperto una crisi che vede quattro sconfitte nelle ultime cinque gare. Lainvece vola: ha vinto le ultime quattro partite, segnando in totale quattordici gol. Raffaele Palladino ora vuole vedere altri segnali incoraggianti. Sportface.it vi offrirà gli aggiornamenti sulle possibili scelte dei due allenatori, Vanoli e Palladino.– Sanabria e Adams in attacco, ma Njie scalpita. Ricci a centrocampo è intoccabile. Linetty insidiato da Gineitis dopo l’errore con la Roma.– Kean c’è. Richardson cerca posto a centrocampo. Colpani e Beltran dal 1?.

Torino-Fiorentina: dove vederla, orario e probabili formazioni

Allo Stadio Grande Torino andrà in scena la sfida di Serie A Torino-Fiorentina: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Probabili formazioni Torino-Fiorentina: Adams dal 1', cosa filtra su Kean

Probabili formazioni Torino Fiorentina - Nella giornata di domenica 3 novembre 2024, andrà in scena allo stadio Olimpico Grande

Serie A, 11esima giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le gare

Il big match di questo turno è quello fra Napoli e Atalanta. L'Inter ospita il Venezia, la Juventus a caccia di riscatto a Udine

Serie A: le probabili formazioni della 11ª giornata

Neanche il tempo di rifiatare che, con il cuore che ancora batte a mille per le emozioni che la 10a giornata, la Serie A 2024/25 volta pagina e si prepara immediatamente.