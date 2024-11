"Prescrizione per farmaci gastroprottetori, fondamentale per malati oncologici" - La Regione Campania ha fornito risposta all’interrogazione presentata lo scorso 2 ottobre dal Consigliere regionale della Lega, Antonella Piccerillo, a seguito del Decreto Dirigenziale numero 697 del 18 luglio 2024 che introduceva un giro di vite alla spesa sanitaria sui farmaci gastroprotettori Casertanews.it - "Prescrizione per farmaci gastroprottetori, fondamentale per malati oncologici" Leggi tutto su Casertanews.it (Casertanews.it - venerdì 1 novembre 2024)- La Regione Campania ha fornito risposta all’interrogazione presentata lo scorso 2 ottobre dal Consigliere regionale della Lega, Antonella Piccerillo, a seguito del Decreto Dirigenziale numero 697 del 18 luglio 2024 che introduceva un giro di vite alla spesa sanitaria suigastroprotettori

Prescrizione limitata per farmaci gastroprotettori, Piccerillo: "Garantita gratuità per i pazienti oncologici"

L’introduzione di ulteriori limitazioni ai medici di base nelle prescrizioni per i gastroprotettori approda in Consiglio ... 697, poiché ritengo importante che la somministrazione di questi farmaci ...

