Pattinaggio artistico: Glenn si supera e domina lo short femminile al Grand Prix de France. Seconda Kim

(Di venerdì 1 novembre 2024) Comincia nel segno di Amberilde, terza tappa del circuito ISU2024-2025 diin scena questo weeekend ad Angers, precisamente presso l’IceParc. L’atleta si è imposta con ampio margine in occasione delloprogram individuale, sorprendendo il pubblico presente con un programma che è valso il record statunitense nel segmento. La nativa di Plano è riuscita nell’impresa confezionando una performance di pregevole fattura dal punto di vista tecnico, snocciolando come primo elemento un triplo axel ottimamente seguito, salto che ha preceduto la combinazione triplo flip/triplo toeloop oltre che il triplo loop, collocato in zona bonus e ben incastrato all’interno del disegno coreografico.