Ilrestodelcarlino.it - Parco zoo, una stagione da record. Nuovi esemplari e tante presenze

Zoo Falconara, unada incorniciare. Che se non è stata da, poco ci manca. L'avvicinarsi della chiusura invernale, a partire da lunedì e fino a marzo 2025, ha permesso allo staff delle struttura di Barcaglione di tracciare un bilancio di un 2024 che è stato ricco di colpi di scena. Con più di 200di 40 specie e con circa 50milaall'anno in termini di visitatori, il giardino zoologico marchigiano si conferma ancora una volta punto di riferimento per il turismo e una delle attrazioni di punta della regione. E non solo dalle Marche e dall'Italia, ma anche dal nord Europa e dalla Francia, grazie ai collegamenti dall'aeroporto. Senza contare il boom di scolaresche e giovani. Sul fronte deiarrivi, lasi è aperta accogliendo il canguro grigio orientale, specie bandiera dell'Australia.