Oggi ci sono ben 500€ di sconto per il pieghevole più sottile al mondo

Oggi 1° novembre Solennità di Ognissanti: la festa di coloro che sono nella beatitudine eterna

(lalucedimaria.it)

Nella Solennità di Ognissanti, oggi 1° novembre, si festeggiano tutti coloro che hanno vissuto eroicamente le virtù cristiane.

Perché oggi si festeggia Ognissanti

(ilpost.it)

Come ogni primo novembre oggi la Chiesa cattolica celebra la ricorrenza di Ognissanti, o Tutti i Santi, la festa con cui si ricordano tutte le persone che secondo la Chiesa si sono distinte per le ...

Tutti i Santi/ Oggi, 1 novembre 2024, si festeggiano tutti coloro che detengono le Gloria Eterna

(ilsussidiario.net)

Il 1 novembre si celebrano Tutti i Santi: festa di precetto, è una ricorrenza molto sentita in tutto il mondo cristiano, cattolico e ortodosso.

1 Novembre. Ognissanti, altro che vite imbalsamate. Ecco chi festeggiamo oggi

(avvenire.it)

Sentiamo vicini i santi e le sante perché hanno condiviso la nostra stessa esistenza pur vivendola in modo straordinario. Sono prossime le canonizzazioni di Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis ...