Novità Lucca Comics & Games 2024 Kleiner Flug

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Nerdpool.it: Scopri cosa ti attende al! Quest’anno, tra le tante proposte, non perdere treimperdibili nel mondo del fumetto: Marco Polo: Gioventù di un viaggiatore, la biografia illustrata di Jesse Owens e l’esclusivo Cada Contu, festival dedicato al fumetto sardo. Scopriamo insieme i dettagli! Marco Polo: Gioventù di un Viaggiatore In occasione del 700° anniversario dalla morte di Marco Polo (1254-1324),presenta un’opera speciale che racconta, in forma di fumetto, la storia di questo leggendario esploratore. Ideato da Marco Cei, Alessio D’Uva, Diletta Giotti, Filippo Rossi ed Elia Mazzantini, Marco Polo: Gioventù di un Viaggiatore narra il viaggio straordinario di Polo, dalla sua infanzia a Venezia fino alle avventure lungo la Via della Seta, riportate nel celebre Milione.