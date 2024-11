auto non si aprono. Una Neonata di appena quattro giorni bloccata all?interno della vettura. I tentativi di spaccare i vetri. Il panico. L'arrivo salvifico dei Leggo.it - Neonata di 4 giorni resta chiusa in auto, i genitori sotto choc tentano di aprire il bagagliaio senza riuscirci: salvata dai pompieri Leggi tutto su Leggo.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Leggo.it: Le portiere dell'non si aprono. Unadi appena quattrobloccata all?interno della vettura. I tentativi di spaccare i vetri. Il panico. L'arrivo salvifico dei

Neonata di 4 giorni resta chiusa in auto, i genitori di 26 e 27 anni sotto choc tentano di aprire il bagagliaio ma non riescono

CEGGIA - Neonata di 4 giorni resta chiusa in auto, i genitori di 26 e 27 anni sotto choc tentano di aprire il bagagliaio ma non ...

