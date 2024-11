Thesocialpost.it - Liliana Resinovich, la svolta: “Impossibile che sia successo”. Tutti i particolari

(Thesocialpost.it - venerdì 1 novembre 2024)- La botanica Marisa Vidali, consulente per l’associazione che rappresenta legalmente il fratello e la nipote di, ha depositato in Procura una relazione che getta nuovi dubbi sul luogo e sul tempo di permanenza del corpo dinell’area dell’ex Opp. Il documento, che analizza lo stato delle foglie, le specie botaniche presenti e le condizioni meteorologiche, evidenzia la mancanza di segni compatibili con una lunga permanenza del cadavere nel luogo del ritrovamento. Stato dell’erba e condizioni climatiche Vidali ha spiegato che, se il corpo fosse rimasto nell’area per 21 giorni, le piante di edera presenti avrebbero mostrato segni evidenti di schiacciamento e ingiallimento a causa della mancanza di luce. Al contrario, lo strato erbaceo non presentava segni di alterazione, suggerendo che il corpo non fosse stato lì per tutto quel tempo.