Le SBC di FC 25, Jamal Musiala (Pionieri) - Nuovo appuntamento con le SBC (Squad Building Challenge) di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quella dedicata al giocatore brasiliano Jamal Musiala uscita in data 1 novembre 2024. Prenota ora la nuova playstation 5 pro su amazon Questa Sfida Creazione Rosa fa parte della promo Trailblazers il cui Team 2 ha proposto nuovi giocatori. SBC Musiala Pionieri Numero sfide: 9 Premio: 1x Pionieri Musiala Non scambiab. PLUS+: CC: Box-to-box ES: Attaccante interno COC: Regista Plus++: COC: Attaccante ombra Costo al momento dell'uscita: 435.000 Crediti circa Scadenza: 8 novembre   1 – Forma smagliante Premio: 1x Small Electrum Players Pack Min. 1 ogg. giocatore Squadra della settimana (TOTW) Valutazione squadra: min 82 2 – Germania Premio: 1x Small Electrum Players Pack Germania: Min 1 gioc.

