La rivalità tra Sabalenka e Swiatek è splendida: ridono e scherzano con il numero 1 in ballo

Iga Swiatek e Aryna Sabalenka alle WTA Finals si giocano anche il primo posto del 2024. Non sembravano particolarmente amiche, ma sui social hanno mostrato di aver un rapporto splendido e hanno riso e ...

Swiatek penalizzata, Sabalenka torna n.1 in classifica Wta

La bielorussa riconquista il primato un anno dopo e scalza la rivale polacca grazie a una regola molto discussa ...

Sabalenka, Swiatek e la corsa al numero 1 WTA: gli scenari possibili

Aryna Sabalenka e Iga Swiatek, rispettivamente numero 1 e numero 2 del mondo – per il secondo anno consecutivo – si contenderanno il primato del ranking femminile nell’ultima settimana della stagione ...

WTA Roma, Swiatek batte Sabalenka in finale: highlights

