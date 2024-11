Fondo di garanzia per la prima casa sarà finanziato fino al 2027. Lo prevede la legge di bilancio 2025 del governo Meloni. La garanzia statale per mutui fino a 250mila euro può andare fino all'80% per i giovani e al 90% per le famiglie numerose, se hanno Isee basso. Sparirà, invece, il bonus prima casa che esentava dal pagamento di molte imposte. Fanpage.it - La Manovra rinnova il Fondo mutui prima casa per under 36, quali aiuti prevede e chi può usarlo Leggi tutto su Fanpage.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Fanpage.it: Ildi garanzia per lasarà finanziato fino al 2027. Lola legge di bilancio 2025 del governo Meloni. La garanzia statale perfino a 250mila euro può andare fino all'80% per i giovani e al 90% per le famiglie numerose, se hanno Isee basso. Sparirà, invece, il bonusche esentava dal pagamento di molte imposte.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:per under 36: il Bonus prima casa rinnovato per tre anni;finanziaria per il 2024, via libera alla legge di bilancio;Giovani Under 36: la fine del bonus e le novità del 2024; Bonus prima casa per under 26 e famiglie: le nuove regole 2024; Ini fondi per i contratti dei dipendenti pubblici, flat tax per i medici;giovani under 36 per la prima casa: requisiti e scadenze; Approfondisci 🔍

Manovra, Tajani conferma: “Per 3 anni Fondo mutui prima casa”

(lapresse.it)

Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, torna su un tema da sempre caro a Forza Italia: mutui e case. Il vicepremier ha infatti ...

Mutui prima casa under 36, arriva la proroga fino al 2027. Le novità in Manovra

(tg24.sky.it)

La legge di bilancio 2025 prevede il rifinanziamento, oltre a un prolungamento fino al 2027, per il Fondo di garanzia mutui per la prima casa, che introduce alcune agevolazioni per famiglie e giovani.

Mutuo prima casa: proroga agevolazioni in Manovra 2025

(pmi.it)

La Legge di Bilancio 2025 rifinanzia il Fondo di Garanzia per il mutuo prima casa e proroga la garanzia maggiorata per giovani e famiglie numerose.

Manovra, Mattarella firma. Il testo alla Camera, scontro su Sanità e pensioni

(rainews.it)

Tre aliquote Irpef, bonus fino a 40mila euro, meno detrazioni, tagli ai ministeri, 3 euro in più alle pensioni minime. Tagli alla Sanità, sciopero di medici e infermieri il 20 novembre ...