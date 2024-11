Vigilantes a pattugliare i cimiteri cittadini. obiettivo sicurezza in occasione della ricorrenza della festività di Ognissanti e della Commemorazione dei Defunti. Parte oggi il lungo weekend di pellegrinaggio sulla tomba dei propri cari che coinvolgerà il cimitero urbano e tutti gli altri cimiteri cittadini. La società Arezzo Multiservizi che gestisce i cinquantaquattro cimiteri nel territorio comunale, ha predisposto una serie di iniziative per rendere più agevoli le visite ad Arezzo da parte dei visitatori. Una su tutte l’incremento del servizio di vigilanza privata al fine di garantire maggiore sicurezza agli utenti, attraverso il servizio di pattugliamento fisso agli ingressi del cimitero. Il programma delle Celebrazioni di domani 2 novembre prevede alle 9. Lanazione.it - La festa di Ognissanti, obiettivo sicurezza con i Vigilantes nei cimiteri Leggi tutto su Lanazione.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Lanazione.it: Arezzo, 1 novembre 2024 – Riappaiono ia pattugliare icittadini.in occasione della ricorrenza della festività die della Commemorazione dei Defunti. Parte oggi il lungo weekend di pellegrinaggio sulla tomba dei propri cari che coinvolgerà il cimitero urbano e tutti gli altricittadini. La società Arezzo Multiservizi che gestisce i cinquantaquattronel territorio comunale, ha predisposto una serie di iniziative per rendere più agevoli le visite ad Arezzo da parte dei visitatori. Una su tutte l’incremento del servizio di vigilanza privata al fine di garantire maggioreagli utenti, attraverso il servizio di pattugliamento fisso agli ingressi del cimitero. Il programma delle Celebrazioni di domani 2 novembre prevede alle 9.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Ladicon i Vigilantes nei cimiteri; Criminalità giovanile: controllati oltre 450 individui, di questi 38 i minori; Più forze dell’ordine per la Fiera del Sòco e per ladel Bacalà:; Ferragosto 2024, in arrivo ordinanze e divieti in tutta la Sicilia:e salvaguardia ambi...;nelle stazioni: 30mila euro per quelle lecchesi; Daspo urbano a Brescia, la sindaca Castelletti: "comune: più"; Approfondisci 🔍

La festa di Ognissanti, obiettivo sicurezza con i Vigilantes nei cimiteri

(lanazione.it)

Arezzo, 1 novembre 2024 – Riappaiono i vigilantes a pattugliare i cimiteri cittadini. Obiettivo sicurezza in occasione della ricorrenza della festività di Ognissanti e della Commemorazione dei Defunti ...

Consigli per viaggiare in sicurezza durante la festa di Ognissanti

(viaggiamo.it)

Il primo novembre, giorno di Ognissanti, rappresenta un momento di grande affluenza ... Indossare sempre le cinture di sicurezza, anche nei sedili posteriori, e utilizzare i seggiolini per i bambini è ...

Ognissanti, oggi la festa. Task force sicurezza. Vigilantes nei cimiteri

(msn.com)

Tornano i vigilantes a pattugliare i cimiteri cittadini. Obiettivo sicurezza in occasione della festività di Ognissanti e della Commemorazione dei Defunti. Parte oggi il lungo weekend di pellegrinaggi ...

POLIZIA STRADALE * 1 NOVEMBRE – FESTA OGNISSANTI: «VIABILITÀ E TRAFFICO, I CONSIGLI PER VIAGGIARE SU STRADE E AUTOSTRADE»

(agenziagiornalisticaopinione.it)

In occasione della festività di venerdì 1 novembre “Ognissanti” e della successiva giornata di commemorazione dei defunti. si prevede un significativo incremento della circolazione stradale ...